Information des assurés : Rohfritsch veut modifier la réglementation locale

PAPEETE, le 1er février 2017. Le vice-président Teva Rohfritsch a rencontré, mardi en fin de journée, le président du Comité des sociétés d'assurance (Cosoda), Alain Le Bris, ainsi que le vice-président du comité, Edgar Chung, et Sébastien Quiedeville, afin d’évaluer l’ampleur des dégâts enregistrés auprès des compagnies d’assurance suite aux intempéries des 21 et 22 janvier.



Le Cosoda a établi un premier bilan des demandes de dédommagement reçues et des dossiers examinés par les assureurs. Il a rappelé le contexte d’intervention des assureurs en métropole en pareille situation et expliqué les spécificités de leurs activités en Polynésie française.

Le vice-président a présenté le cadre d’intervention du Pays et de la commission de recensement des sinistres et de répartition des secours. Il a, par ailleurs, rappelé que l’intervention publique ne venait pas se substituer aux garanties des contrats d’assurance. Le vice-président a toutefois insisté sur la nécessaire coordination des différentes mesures de soutien qui seront mises en œuvre pour subvenir efficacement aux besoins de la population et des entreprises. Il envisage de faire évoluer la réglementation locale pour une meilleure information des assurés sur les contrats et leur couverture. Un groupe de travail va également être constitué pour voir de quelle manière la Polynésie aurait intérêt à bénéficier d’une mutualisation des risques à l’échelle nationale et ses contreparties en matière de coût pour l’assuré.