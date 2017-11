Indonésie: un Français condamné à cinq ans de prison pour 14 grammes de haschisch

Denpasar, Indonésie | AFP | mardi 20/11/2017 - Un étudiant français arrêté en juin à son arrivée à Bali avec 14 grammes de haschisch a été condamné mardi à cinq ans de prison ferme en Indonésie, pays dont la législation anti-drogue est l'une des plus sévères au monde.



Anthony Lambert, 23 ans, a été reconnu coupable de détention et trafic de drogue par un tribunal de Denpasar, la capitale de Bali, île la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud-Est.

Le jeune homme avait été appréhendé à son arrivée à l'aéroport international de Denpasar, en provenance de Kuala Lumpur. Des douaniers avaient découvert le haschisch dans son bagage et un petit sachet contenant de la résine de cannabis.

"Nous condamnons le prévenu Anthony Lambert à cinq ans de prison et une amende d'un milliard de roupies (63.000 euros)", a déclaré le président du tribunal, Made Pasek. Les juges ont suivi les réquisitions du procureur.

L'avocate du Français, Panda Maya Putu Arsanti, s'est déclarée "insatisfaite" du jugement et se laisse une semaine pour décider ou non de faire appel.

Pour une telle quantité de drogue, la peine maximale encourue est de 20 ans d'emprisonnement.

Lors d'une audience la semaine dernière, Lambert avait présenté ses excuses au tribunal pour avoir enfreint la loi et avait sollicité la clémence de juges.

En Indonésie, la détention et le trafic de drogue même en petites quantités sont passible de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à la peine de mort.

En 2015, un Australien avait été condamné à un an de prison ferme pour avoir fumé une cigarette de haschich sur une plage à Bali.

Dans ce pays, des dizaines de condamnés à la peine capitale pour trafic de stupéfiants, parmi lesquels le Français Serge Atlaoui, sont dans le couloir de la mort.