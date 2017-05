Indonésie: séisme de magnitude 6,6 dans l'île des Célèbes

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 29/05/2017 -Un séisme de magnitude 6,6 a touché lundi l'île indonésienne des Célèbes, appelée aussi Sulawesi, a rapporté l'Institut américain de géophysique (USGS).



Le tremblement de terre est survenu à 22h35 (14H35 GMT) à quelque 80 km au sud-est de la ville de Palu (nord), selon la même source.



La secousse, observée à une profondeur de neuf km, a été fortement ressentie, a dit à l'AFP Muhammad Guntur, un habitant des environs de Poso, une ville située juste à l'est de l'épicentre.



"Les gens paniquent ici. Nous sommes tous rassemblés à l'extérieur de nos maisons", a-t-il ajouté, précisant que l'électricité était coupée.



L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques cause de fréquents séismes et une importante activité volcanique.



rws-sr/eb/pjl