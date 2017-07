Inde: les disciples d'un gourou autorisés à garder son corps congelé

New Delhi, Inde | AFP | mercredi 05/07/2017 - Un tribunal indien a autorisé mercredi les disciples d'un gourou décédé, fermement convaincus qu'il est dans un état de profonde méditation et pourrait revenir à la vie, à conserver son corps congelé.

Ashutosh Maharaj, fondateur da la secte des Divya Jyoti Jagriti Sansthan (Mission du réveil de la lumière divine), serait décédé à la suite d'un arrêt cardiaque en janvier 2014.

Mais ses disciples affirment qu'il est dans un état de profonde méditation appelé samadhi et ont conservé son corps dans un congélateur industriel dans son vaste ashram de l'Etat septentrial du Punjab.

Mercredi, la Haute cour du Punjab et de Haryana a rejeté une pétition de Dalip Kumar Jha, qui affirme être son fils, et qui voudrait récupérer le corps de son père afin d'effectuer un crémation conformément aux rites hindous.

L'avocat de M. Jha a déclaré à l'AFP qu'il allait se tourner vers la cour suprême.

Le gourou, un septuagénaire, a fondé sa secte dans la ville de Jalandhar au Punjab en 1983. Il a des millions de disciples de par le monde et possède des propriétés d'une valeur estimée à 120 millions de dollars en Inde, aux Etats-Unis, en Amérique du sud, en Australie et au Moyen Orient.