Inde/Sri Lanka: 16 morts, une centaine de disparus dans un cyclone

New Delhi, Inde | AFP | vendredi 30/11/2017 - Au moins 16 personnes ont péri et une centaine sont portées disparues dans un puissant cyclone en Inde et au Sri Lanka, ont annoncé vendredi les autorités des deux pays.



Le cyclone Ockhi a coûté la vie à neuf personnes en Inde et sept au Sri Lanka voisin, pour la plupart écrasées par des arbres arrachés par les vents allant jusqu'à 130km/h.

L'Inde a déployé plusieurs navires militaires le long de sa côte sud-est pour retrouver des bateaux de pêche en mer agitée, a indiqué la ministre de la Défense indienne Nirmala Sitharaman. Selon un responsable, environ 100 personnes manquent actuellement à l'appel.

La pluie torrentielle et les vents violents d'Ockhi ont forcé la fermeture des écoles à Chennai, capitale du Tamil-Nadu (sud-est). Des images diffusées à la télévision montraient des poteaux électriques renversés et des arbres déracinés dans le sud de l'Inde.

Le cyclone a provoqué de massives coupures d'électricité en se déplaçant vers le sud de l'Inde depuis le Sri Lanka. Les services météorologiques indiens escomptent une aggravation de la situation.

Ockhi "est très susceptible de continuer à s'intensifier au cours des 24h prochaines heures", a indiqué le département météorologique dans un communiqué.

La côte orientale indienne est vulnérable aux tempêtes saisonnières qui peuvent causer d'immenses dégâts entre avril et décembre. En 1999, un cyclone avait tué plus de 8.000 personnes dans l'Etat de l'Odisha (est).