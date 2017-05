Incendie à l'aéroport de Singapour : des vols retardés

Singapour, Singapour | AFP | mardi 16/05/2017 - Des centaines de passagers ont été évacués de l'aéroport Chanqi de Singapour à la suite d'un incendie qui a été rapidement éteint mais a provoqué des retards sur plusieurs vols, selon des autorités et des témoins, dont un journaliste de l'AFP.

Trois personnes ont été hospitalisées après avoir inhalé de la fumée, a signalé la Défense civile de Singapour.

De la fumée a envahi le Terminal 2 après le déclenchement de l'incendie dans le hall des départs de cet aéroport qui dessert de nombreuses destinations internationales. Les autorités ont alors bouclé les lieux.

"Un petit incendie s'est déclaré dans le hall des départs du Changi Airport Terminal 2. Le feu a été éteint par la SCDF", la Force de défense civile de Singapour, a expliqué la police dans un communiqué.

L'alerte a été déclenchée vers 17h40 heure locale (09h40 GMT), provoquant l'évacuation des passagers et la fermeture du terminal, a-t-elle ajouté.

Les personnes voyageant à partir de ce terminal mardi soir "doivent s'attendre à des retards significatifs", s'est désolée la direction de l'aéroport.

Singapore Airlines a ajouté que tous ses vols passant par le terminal 2 seraient retardés.

"Nous travaillons de près avec les autorités de l'aéroport et plusieurs agences pour garantir que les vols puissent reprendre le plus rapidement possible", a fait savoir la compagnie aérienne dans un communiqué.

Selon un reporter de l'AFP, le calme prévalait après l'évacuation, parmi les passagers et le personnel de l'aéroport.

"Je suis très inquiet maintenant parce que nous avons un rendez-vous demain avec un médecin pour ma fille qui s'est cassé le bras, donc c'est assez urgent", explique un ingénieur indien de 36 ans, père d'une petite fille de 18 mois.

Plus de 58 millions de voyageurs sont passés par l'aéroport Changi l'année dernière.