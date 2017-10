Inauguration de la plage publique de Tiahura à Moorea

HAAPITI (Moorea), 20 octobre 2017 - A l’occasion d’un déplacement à Moorea, le président Edouard Fritch a procédé, vendredi, à l’inauguration de la plage Tiahura, aux côtés du vice-président Teva Rohfritsch, qui a assuré la réalisation de ce projet, et de plusieurs membres du gouvernement.



Situé dans la commune de Haapiti, sur une partie du site de l’ancien hôtel Club Med de Moorea, cet espace en bord de mer d’une superficie de 6000 m2, sur 130m de bande littorale a été aménagé en plage publique, dédiée à la population et aux touristes de Moorea.



Depuis 2013, le Pays a engagé, au travers de TNAD, des acquisitions et des achats de terrains auprès des familles propriétaires. Sur les 15 hectares occupés par l’ancien complexe hôtelier, 4 hectares sont maîtrisés (au Nord et au Sud) et 4 autres hectares au 7/8ème. Dans l’attente du développement d’un projet touristique de grande envergure sur ce site, l’objectif du Pays est de redonner une certaine vitalité économique et de redynamiser les commerces aux alentours en leur faisant bénéficier d’une clientèle supplémentaire.



Le site, libre d’accès, sera gardienné, réglementé et entretenu. Il est doté d’un parc de stationnement de plus de 60 places et dispose d’aménagements adéquats, avec toutes les commodités nécessaires, et donc de bonnes conditions de sécurité et de confort.



Le président du Pays a souligné l’intérêt pour la Polynésie de rendre à ce site sa vocation touristique pour relancer le tourisme de l’île et créer des opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes de Moorea.