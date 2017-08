Inauguration de la nouvelle cantine scolaire de Tikehau

TIKEHAU, le 12/08/2017 - René BIDAL, Haut-Commissaire de la République, a été invité par le maire de Rangiroa à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle cantine scolaire de la commune associée de Tikehau, dans le village de Tuherahera.



Après la cérémonie d’accueil traditionnelle et les discours des personnalités présentes ; Marcel TUIHANI, Président de l’Assemblée de Polynésie française, Tea FROGIER, Ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'éducation, en charge de la fonction publique, de la recherche et de l'enseignement supérieur, les élus et le représentant de l’État, ont coupé le ruban inaugural dans une ambiance chaleureuse en présence des élèves très enthousiastes qui découvrent cette cantine très attendue.



C’est par une délibération du conseil municipal de Rangiroa, adoptée en juin 2014, qu’avait été lancé le projet de construction d’une cantine scolaire à Tikehau. Jusqu’à aujourd’hui, les élèves devaient rejoindre leurs domiciles pour déjeuner. Grâce cet investissement, les enfants éviterons des déplacements souvent fatigants et bénéficieront de repas équilibrés, dispensés dans un des locaux respectant les dernières normes d’hygiène et de sécurité. Ce sont près d’une centaine de repas qui pourront être servis en même temps. L’école compte 3 classes et 67 élèves en 2017.



L’opération comprend également la construction d’une aire de stockage de 4 citernes d’eau de 7 500 litres.



Un investissement de plus de 48 millions de Fcfp



Obtenu en 2015, le financement de cette opération de 48 492 174 de Fcfp a été assuré à 95 % par le Fonds Intercommunal de Péréquation, soit un montant de subvention de 46 067 565 de Fcfp, le reste étant à la charge de la commune.



La commune a réalisé les travaux en régie et a procédé au recrutement d’un chef de chantier et de 6 manœuvres ou ouvriers qualifiés. Les travaux se sont achevés en avril 2017, sans retard ni dépassement de coût.



La cantine a obtenu son certificat de conformité le 26 juillet 2017. L’inauguration du samedi 12 août 2017 précède immédiatement sa mise en service pour la rentrée scolaire 2017-2018 la semaine suivante.