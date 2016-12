Inauguration de 23 logements individuels à Raiatea

UTUROA, 20 décembre 2016 - A Raiatea, 23 maisons à loyer modéré ont officiellement été inaugurés lundi, dans le cadre du programme Vaitemanu II.



Le président Edouard Fritch, le vice-président Nuihau Laurey et le ministre du Logement, Tearii Alpha, étaient présents, lundi après-midi, aux côtés du haut-commissaire René Bidal, dans la commune d’Uturoa à Raiatea, pour l’inauguration officielle de vingt-trois logements individuels, dans le cadre de l’opération Vaitemanu II.



Le Président a profité de cette occasion pour rappeler l’importance du logement, et en particulier du logement social, dans la politique du gouvernement. Il a également rappelé que le gouvernement n’était pas seul dans le combat pour rendre effectif le droit au logement pour tous les Polynésiens. Edouard Fritch a salué notamment l’implication et le soutien de l’Etat qui a consenti un effort financier d’un peu plus de 271 millions Fcfp, pour l’opération Vaitemanu II, soit 40% du coût global.



Le logement est également au cœur des préoccupations des élus communaux qui accueillent, chaque jour, dans leurs mairies, des familles qui ont besoin de se loger, et le Président a ainsi félicité la maire de la commune d’Uturoa qui a facilité l’opération d’extension du parc social locatif de sa commune. Edouard Fritch a encouragé les maires à suivre cette démarche, et à travailler en partenariat avec l’OPH (Office polynésien pour l’habitat) pour construire davantage de logements en Polynésie française.



Ce sont donc 23 logements individuels, de type F3, F4 et F6, à des coûts raisonnables (41 225 Fcfp par mois pour un F3) qui sont ainsi mis à disposition des familles de Raiatea. Des aménagements paysagers sont également prévus, et comprendront des cheminements piétonniers avec également des massifs de végétaux et des arbres. Ces espaces verts permettront, aux locataires, de pouvoir bénéficier de lieux de convivialité, de détente, et de rencontre.



Le Président a souligné que la démarche qui guide le gouvernement en matière de politique du logement est celle du vivre ensemble, sans dénaturer les paysages, en préservant un cadre de vie agréable et le mode de vie local, et ce afin que chaque Polynésien ait la possibilité de trouver sa place dans la société.



Après la remise des clés du lotissement Vaitemanu, le gouvernement s'est rendu sur le site en chantier du futur quai des pêcheurs situé à Uturoa. Le chantier est conduit par le ministère de l'équipement.