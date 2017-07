Immigrer au Canada : le test de français disponible au fenua

PAPEETE, le 17 juillet 2017 - Le territoire possède désormais un centre d'examen pour le Tef, le test d'évaluation de français. L'examen est inévitable pour les personnes qui souhaitent immigrer au Canada ou obtenir la naturalisation française.



Le pays à la feuille d'érable pour emblème en fait rêver plus d'un. Des milliers de personnes mettent le cap sur le Canada chaque année dans l'espoir de s'y installer définitivement. Selon Radio Canada, le pays a accueilli 320 000 immigrants entre 2015 et 2016. La Polynésie française n'échappe pas à la tendance. De nombreux habitants du territoire souhaitent s'y expatrier. Pour y arriver, il faut monter un lourd dossier. Pour certains visas, le gouvernement canadien demande à ce que les niveaux de langues officielles du pays, anglais et français, soient certifiés par un test. Problème: au fenua, les centres de passation n'existaient pas jusqu'à il y a peu.



" Je recevais de nombreuses demandes de gens qui, sur le fenua, voulaient émigrer au Canada fédéral et qui avaient besoin de passer un test de français pour cela : le Tef (test d'évaluation de français). C'est pour cette raison que nous sommes devenus centre de passation de ce test" , indique Marie-Hélène Oulé, directrice de Horizons francophones, une école de français langue étrangère basée à Papeete.



En parallèle, la chambre de commerce de Paris la contacte à son tour. " Mon contact là-bas me disait qu'il avait eu plusieurs demandes de Polynésie pour passer ce test. Au départ, je disais non aux gens car je croyais que le TCF (NDLR : test de connaissance du français), qui est nécessaire pour le Québec, suffisait pour le Canada fédéral. Or, ce sont deux tests différents et l'un ne remplace pas l'autre." Marie-Hélène Oulé monte un dossier pour obtenir son agrément. Quelques mois plus tard, elle le reçoit. "Comme je suis déjà un contre de passation pour le TCF, tout a été plus facile."