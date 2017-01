Immigration: Trump limoge la ministre intérimaire hostile à l'application du décret

Washington, Etats-Unis | AFP | mardi 30/01/2017 - Le président américain Donald Trump a limogé lundi la ministre par intérim de la Justice, une ancienne de l'administration Obama, qui avait ordonné aux procureurs de ne pas défendre son décret limitant l'immigration.



"La ministre intérimaire, Sally Yates, a trahi le département de la Justice en refusant d'appliquer un décret destiné à protéger les citoyens des Etats-Unis", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.



"Le président Trump a relevé Mme Yates de ses fonctions et a nommé Dana Boente ministre intérimaire dans l'attente de la confirmation par le Sénat de la nomination du sénateur Jeff Sessions", a ajouté la présidence.



Dans son communiqué, la Maison Blanche a qualifié Mme Yates de "faible sur les frontières et très faible sur l'immigration illégale".



Sally Yates - ancienne numéro deux du ministère sous l'administration Obama - avait mis en doute dans une note interne la légalité et la moralité de ce décret qui interdit temporairement l'entrée aux Etats-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane et à tous les réfugiés.



"Ma responsabilité est d'assurer que la position du ministère est non seulement légalement défendable mais est également formée par notre meilleure interprétation de ce qu'est la loi, après avoir pris en considération tous les faits", avait-elle déclaré.



"Par conséquent, pendant toute la période où je suis ministre par intérim de la Justice, le ministère de la Justice ne présentera pas d'arguments pour défendre le décret présidentiel, sauf si je finis par être convaincue qu'il est approprié de le faire", avait-elle affirmé.