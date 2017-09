Immatriculation Insee : rappel aux étudiants nés en Polynésie française

PAPEETE, le 18 septembre 2017 - Les étudiants polynésiens qui arrivent en métropole doivent faire les démarches nécessaires pour s'affilier à la sécurité sociale.



Afin d’être rapidement immatriculés auprès de l’Institut national de la statistique et des

études économiques (Insee),les étudiants nés en Polynésie française et venant faire leurs études en métropole, doivent fournir à la Délégation les documents suivants : acte de naissance de moins de 3 mois, copie de la carte d'identité ou du passeport.



Ces pièces doivent être lisibles et transmises à l’adresse email suivante, en deux pièces jointes séparées : secdel@delegation.gov.pf. La date limite d’envoi est le 30 novembre. Aucun dossier ne sera traité par l’Insee après cette échéance.



Le numéro d’immatriculation Insee est nécessaire à l’affiliation à la sécurité sociale métropolitaine et à l’obtention de la carte vitale.



Cependant, pour la délivrance de la carte vitale, les étudiants doivent obligatoirement passer par une mutuelle étudiante, dont la liste est disponible sur www.etudiant.gouv.fr.



Celle-ci se chargera de toutes les démarches. En cas de difficultés, les étudiants peuvent toutefois contacter la Délégation.



Par ailleurs, le numéro d'immatriculation Insee est confidentiel et ne peut être transmis qu'à l'intéressé. Il n’est à aucun moment communiqué à la délégation. Pour l’obtenir, les étudiants doivent solliciter leur mutuelle étudiante.