Imbroglio autour de la caisse de soutien des prix du coprah

Le projet de service de la caisse complète l’action comptable et financière d’un objectif d’évaluation et de prospective : la caisse doit à ce titre recenser les coprahculteurs, estimer la production de coprah et le montant de la subvention à l’Huilerie. Elle n’est cependant pas en capacité de mener à bien cette mission. En effet, elle n’a aucun contact avec les coprahculteurs puisque son partenaire exclusif est l’Huilerie.

Alors que le prix d’achat du coprah a été déterminé afin de garantir aux coprahculteurs un revenu équivalent au SMIG (150 KF CFP), le dispositif ne permet pas de connaître le revenu effectif perçu par ses derniers. En effet, il n’existe aucune étude sur le contenu des contrats de métayage qui les lient aux propriétaires des cocoteraies. En outre, la fixation d’un revenu minimal de 50 F CFP sur 140 F CFP par kg de coprah au profit des coprahculteurs, assure aux propriétaires de cocoteraies une rente garantie de 90 FCFP maximum, à l’abri de toute variation des cours.



Ainsi, alors que le dispositif de soutien du prix du coprah relève d’un objectif essentiellement social, le Pays n’a aucune information sur ses résultats. En tout état de cause et sans tenir compte des éventuels loyers, le rapport du tonnage de coprah et du nombre de coprahculteurs permet de déterminer un revenu moyen mensuel de 14 334 FCFP, très éloigné du SMIG.