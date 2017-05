Ils relèvent le défi de construire une pirogue traditionnelle en 3 jours

OPUNUHU (Moorea), 23 mai 2017 - Une équipe de tournage venue de Paris effectue un reportage sur le fenua, depuis quelques semaines. Ce week-end c’est à Moorea qu’ils ont posé leur regard pour filmer trois Polynésiens qui ont relevé le défi de construire une pirogue de type traditionnel en 3 jours.



Taillée dans du bois de falcata et même sculptée par les bons soins de Pitore, expert dans l’art de creuser des troncs d’une seule pièce, c’est sous

escorte policière que la coque a été acheminée depuis son lieu d’abattage jusqu’au site de mise à l’eau à Opunuhu. Là, sous les caméras, un rêve

prend vit. Fixation des deux "iato", du "ama" et du mat. Les cordages et les voiles préalablement fabriqués par les trois constructeurs furent montés.

C'était la dernière touche d'un projet initié trois jours plus tôt.



A 16 heures samedi, soit 72 heures après le début de l’aventure, la pirogue prise en main par deux jeunes navigateurs, Kayle Cheung et Noarii Teiva

s’est élancé dans la baie e Opunuhu. Le pari était relevé : la pirogue évoluait gracieusement sur les eaux sombres aux reflets d’encre.



Le documentaire sera diffusé en fin d’année sur France Ô. Il offrira un bel hommage à cet art typiquement polynésien qu’est la construction d’une pirogue.