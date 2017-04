Ils ont donné leur sang à Faa'a

FAA'A, le 4 avril 2017. La mairie de Faa’a a accueilli le CTS - Centre de transfusion sanguine. Près d’une vingtaine de personnes se sont présentées dans la salle du bâtiment Rautea pour participer à la collecte de sang.



Le Centre de transfusion sanguine s'est déplacé ce mardi à la mairie de Faa'a. Quinze poches de sang ont pu être récoltées sur conseil et après diagnostic du médecin. « Chaque jour, on a besoin de 15 poches de sang minimum voire d’un quota de 70 lorsqu’il y a de graves accidents" , explique taote Julien Broult. "Cela représente 6 500 poches par an dont la Polynésie française doit pouvoir disposer et autant de donneurs. Il faut savoir que notre fenua est indépendant en matière d’approvisionnement : s'il n’y pas de donneur, il n’y a pas de sang. C’est pour cela qu’il est important de participer, soit directement au Centre de Transfusion Sanguine situé au CHPF, soit lors de journée de collecte. Un don de sang est un acte d’amour».



Carine Domelier, infirmière et référent du service du don d’organes au CHPF, a mené une petite campagne auprès des donneurs sur le don d’organes. Le but est d’informer le public et de l’inciter à une prise de conscience sur la nécessité de faire connaître son choix à ses proches concernant le don d’organes.