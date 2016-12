Illuminations de Noël : quelle place dans les communes ?

A Arue, les illuminations sont une tradition. Tout a commencé sous la mandature de Boris Leontieff, en 1999. "Au départ, c'était un éclairage assez simple avec des câbles et des ampoules lumineuses sur la toiture et puis, au fil du temps, nous avons amélioré les choses", déclare Thierry Demary, directeur général des services de la mairie de Arue.



Le mouvement a pris de l'essor lors du passage en l'an 2000. Une association, Imagine, est créée. Constituée de bénévoles, elle est en charge du choix, du dessin et de la mise en place des illuminations de Noël. A l'époque, ce n'est pas seulement la mairie qui est décorée, mais toute la ville. Les ronds-points de Arue prennent un air de fête. "Les décors étaient bien réfléchis et bien travaillés. Nous les avions réalisés en fer et en papier mâché. Ils étaient énormes, au moins cinq ou six mètres de haut. Tout ceci avait été possible grâce à la volonté des gens et à des subventions de la commune. Cela nous avait permis d'embaucher des gens du quartier, c'était très bien", se souvient le directeur général des services de la mairie, un brin nostalgique.



A cette époque, 6 millions de francs étaient dépensés par la commune pour les fêtes. Le budget était réparti entre les décorations et les nombreuses animations pour les habitants. Au fil des années, les contraintes humaines et budgétaires ont amené la commune de Arue à revoir sa copie. "Nous avons réalisé ces décors extraordinaires jusqu'en 2006. Puis, nous avons décidé de nous concentrer sur la mairie et le bord de route."