Il vole un chéquier et s'offre une Porsche Cayenne

PAPEETE, le 14 octobre 2017 - Ce matin, lors de l'audience correctionnelle, un individu comparaissait pour des faits surprenants. Il était reproché à l'homme de 41 ans d'avoir volé le chéquier de son père et de s'être acheté une Porsche Cayenne d'occasion. Le tribunal l'a finalement relaxé.



C'était une surprenante affaire qui était jugée, ce matin, au tribunal de Papeete. Un homme était poursuivi pour des faits datant de juin 2016. Après avoir volé le chéquier de son père, le prévenu s'était rendu chez un concessionnaire automobile où il s'était offert une Porsche Cayenne d'occasion pour un montant de trois millions de Fcfp.



Hier, lors de l'audience, l'homme a expliqué qu'il traversait alors une période difficile. Tentant de comprendre son geste, son avocate a invoqué ses problèmes: "il était en plein divorce. Il a fait cela dans une logique de fuite, a voulu croire que sa vie était autre."





Le procureur de la République, évoquant le "considérable préjudice " de cet acte, a requis six mois de prison avec sursis. Après en avoir délibéré, le tribunal a relaxé l'homme car il avait signé le chèque de sa propre signature et que ce dernier était au même nom que le sien.