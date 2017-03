Il volait dans les bureaux du Haut-commissariat

PAPEETE, le 29 mars 2017 - Certains voleurs n'ont pas peur de voler plusieurs fois aux mêmes endroits. C'est le cas de l'homme qui était présenté devant le procureur et le juge des libertés mercredi matin. L'homme avait volé une première fois dans les bureaux du Haut-commissariat, avant de revenir quelques jours plus tard et retourner un deuxième bureau. Il revient une troisième fois pour une nouvelle tentative, mais ayant été repéré, il est expulsé par la sécurité du Haut-commissariat.



L'homme a été interpellé lundi dans le snack chez Juliette. La semaine dernière il avait volé le sac de la patronne du snack, une plainte avait été déposée et il avait été identifié par la vidéo surveillance. C'est en revenant sur les lieux du crime pour réitérer son acte que le fils de la patronne du snack l'a reconnu et coincé dans le snack avant d'appeler la direction de la sécurité publique (DSP).



Le voleur des bureaux a été placé sous contrôle judiciaire et incarcéré à Nuutania en attendant sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Papeete.



SDF, l'homme a grandi en métropole après avoir été adopté. À sa majorité, il est revenu sur le Fenua pour retrouver et recréer des liens avec sa famille biologique. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Peintre en bâtiment, l'homme était déjà connu de la justice en métropole.