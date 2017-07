Il prend la RDO à contresens pour échapper aux gendarmes

PAPEETE, le 24 avril 2017 - L'automobiliste a ainsi parcouru 9 kilomètres au mépris du danger, entre Heiri et Punavai, dans la nuit de vendredi à samedi. Il a ensuite fait demi-tour, dans le bon sens cette fois, pour balader les gendarmes jusqu'à Mahina où il a finalement été interpellé.





Les gendarmes ont eu affaire à un sacré client dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Intrigués par un véhicule qui zigzaguait dangereusement sur la chaussée, et soupçonnant son conducteur d'être en état d'ébriété, la patrouille décide de le contrôler en l'invitant à s'arrêter sur le bas-côté. Mais au lieu d'obtempérer, l'automobiliste choisit la fuite et s'engage à contresens sur la RDO au niveau de Heiri à Faa'a.



Son rodéo dans le sens inverse de la circulation ne s'achèvera que 9 kilomètres plus loin, au rond-point de Punavai à Punaauia. Le chauffard réussit alors à faire demi-tour. Dans le bon sens de circulation cette fois, et après quelques pointes à 140 km/h, il entraînera les gendarmes à ses trousses jusqu'à… Mahina où il a été finalement été immobilisé. L'automobiliste sera jugé ce lundi après-midi en comparution immédiate.