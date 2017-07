Il pique au couteau un rival par dépit amoureux : 18 mois ferme

PAPEETE, le 6 juillet 2017 - Déterminé, le jeune homme avait parcouru 9 km en courant dans la nuit de dimanche à lundi dernier, à Moorea, pour retrouver et punir le nouvel ami de son ex-compagne qu'il souhaitait reconquérir. Il a été jugé et condamné aujourd'hui.





Un jeune homme originaire de l'île sœur a été condamné à 18 mois de prison ferme avec maintien en détention, ce jeudi en comparution immédiate, pour avoir blessé de trois coups de couteau, le week-end dernier à Papetoai, le nouvel amoureux de son ex-compagne. Placé en garde à vue lundi dans le cadre de cette enquête confiée aux gendarmes de Moorea et à la brigade de recherche de Faa'a, il avait été écroué en attendant son procès. Il est retourné à Nuutania ce soir.



Plantée à trois reprises, au bras, au thorax mais surtout au cou, la victime s'en sort avec 15 jours d'incapacité totale de travail (ITT), sept points de suture et surtout une belle frayeur : le coup reçu au cou n'est pas passé loin de la jugulaire.

Le prévenu semble avoir agi par dépit amoureux. " J'aime ma femme ", a-t-il répété à la barre du tribunal, bien que sa compagne affirme a contrario que leur relation, tumultueuse et ponctuée de violence et de séparations, est terminée depuis longtemps.



La défense égratigne l'ex-compagne



Le coup de folie du tane s'est construit tout au long du week-end. Une soirée qu'elle lui refuse, tout d'abord, prétextant une sortie de prévue avec les copines. La promesse d'un coup de téléphone, le lendemain matin, mais qui n'arrive pas. Et enfin des connaissances communes, croisées alors qu'il errait comme une âme en peine, qui lui apprennent au détour de la conversation que la vahine a été aperçue montant dans une voiture accompagnée d'un homme.



Riche de toutes ces informations, le jeune homme a fini par découvrir les lieux de la fête et s'est présenté une première fois pour en découdre, lui valant un premier mais bref séjour à la gendarmerie. Mais le jeune homme allait récidiver une fois dehors. A jeun, et armé d'un couteau de type Laguiole attrapé dans sa cuisine, le tane n'a pas hésité à avaler en courant les 9 km séparant son domicile de l'endroit du délit pour régler ses comptes. Son ex-compagne était assise sur les genoux du rival à son arrivée, ce qui n'a pas aidé à apaiser la situation.



Menaces de mort, insultes, un violent corps à corps au scénario assez confus s'en est ensuite suivi entre les deux hommes et au terme duquel les trois coups de couteau ont donc été portés. L'avocate du jeune tane, pour sa défense, n'a pas épargné l'attitude de son ex-compagne qui continuerait de lui faire espérer un futur pour leur relation, tout en lui ayant menti tout le week-end sur son programme et son nouvel amour. Le couple est parent d'une fillette de 6 ans.