Il frappe un gendarme mais échappe à la prison

PAPEETE, le 24 avril 2017 - Un homme de 33 ans passablement éméché a collé un coup de poing à un militaire qui intervenait vendredi dernier à Mataiea pour faire cesser une bagarre en famille.



Jugé ce lundi en comparution immédiate, et bien qu'en état de récidive légale et fraîchement condamné à 2 ans de prison ferme dans l'affaire de la filière paka, le trentenaire a écopé de 6 mois de prison dont 3 mois ferme mais sans mandat de dépôt assortis de 140 heures de travail d'intérêt général. Il est reparti libre du tribunal.



Le procureur de la République avait requis une peine de l'ordre de 4 mois pour sa partie ferme avec maintien en détention : " Le moins que l'on puisse attendre, c'est un comportement irréprochable " a souligné le représentant du ministère public rappelant que la condamnation de l'intéressé pour trafic de stupéfiants datait de moins de dix jours.



Le jeune homme s'est confondu en excuses et a fait valoir qu'il avait bien trop bu le soir de l'altercation au point de confondre le gendarme, pourtant en tenue, avec un cousin… Le militaire n'a été que très légèrement touché au bas du visage par le coup de poing. Il obtient 40 000 francs du prévenu au titre de son préjudice.