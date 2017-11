Il écope de 4 ans ferme pour avoir frappé sa femme avec un casque

Ce lundi, lors de l’audience, la victime s’est présentée avec le visage tuméfié. Le prévenu, en état de récidive légale pour avoir commis des faits similaires en 2015, avait demandé le huis-clos. Après avoir refusé cette demande, le tribunal a tenté de comprendre ce qui avait déclenché cette violence le jour des faits. En vain. Le prévenu a dit ne pas s’être « contrôlé ». La présidente du tribunal a ajouté : « Aujourd’hui, nous avons eu l’occasion d’entendre la victime. Mais peut-être qu’elle ne sera plus là la prochaine fois. «



L’avocat de la jeune femme a évoqué le risque de réitération : « aujourd’hui, ça suffit ! (…) Il y a déjà une condamnation et l’on revient à nouveau devant le tribunal pour des violences (…) Vous demandez le huis-clos car vous n’assumez pas Monsieur mais aujourd’hui, votre femme veut divorcer et je l’aiderai. »



Requérant une peine de cinq ans de prison ferme, le procureur de la République a souligné une suite d’échecs : « ce dossier est emblématique d’un échec général : l’échec d’un couple qui a dysfonctionné dès le départ, l’échec du parquet car nous n’avons pas pris la mesure de la dangerosité de cet homme alors que la lutte contre les violences conjugales est l’une de nos priorités. C’est aussi l’échec du SPIP qui, au regard du dossier, évoque toujours la clémence. Mais, l’échec est surtout celui du prévenu auquel la justice a donné toutes les chances imaginables pour s’en sortir. »



L’avocate du prévenu a invoqué les regrets de son client : « il est conscient de son acte (…) Il a demandé un huis-clos afin de pouvoir exprimer ce qu’il ressentait. »



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné l’homme à 5 ans de prison dont un an avec sursis mise à l’épreuve.