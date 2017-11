Ice : les époux Dubaquier maintenus en détention

PAPEETE, le 21 novembre 2017 - Ce mardi, les époux Dubaquier, impliqués dans un trafic international de stupéfiants, étaient présentés devant le juge des libertés et de la détention (JLD) afin d’aborder la question de leur maintien en détention provisoire.



Soupçonnant des pressions faites sur certains témoins, la justice a décidé de maintenir le couple en détention.



Mercedes et Patrice Dubaquier avaient été interpellés en mars dernier à leur domicile. Des perquisitions avaient été effectuées sur place et avaient mené à la découverte d'environ 50 grammes d'ice. Hereiti Guilloux, la fille de Mercredes Dubaquier, avait été interpellée quelques jours après sa mère à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, alors qu'elle arrivait de Miami. Les enquêteurs de la gendarmerie s'intéressaient depuis plusieurs semaines à un réseau de trafic d’ice entre les Etats-Unis et la Polynésie française.



Le couple est poursuivi pour "trafic de stupéfiants", "association de malfaiteurs" et "blanchiment".