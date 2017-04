Huit citoyens polynésiens, un jour d'élection

Clément, au bureau de vote de Faa'a

"Je sais pour qui je vais voter depuis le début de la campagne, et je n'ai pas changé d'avis. J'ai jugé les candidats sur leur programme national et sur ce qu'ils proposent pour la Polynésie, et j'ai choisi Mélanchon ! J'épouse son programme et ses idées à 100 %, j'aime aussi sa personnalité, sa rhétorique, et que c'est quelqu'un d'honnête.

Je suis déçu des consignes de vote ou de non vote des hommes politiques locaux. Oscar Temaru est même venu se matin faire un discours au bureau, il aurait dû rester sur son barrage ! Ici les hommes politiques essayent, de tout temps, de brouiller les élections républicaines. Mais pour moi, c'est prendre les Polynésiens pour des idiots. Les grands partis essaient de récupérer les électeurs pour se préparer aux élections législatives. Mais nous les Polynésiens je pense qu'on a de quoi se prononcer, et on a notre part de responsabilité dans le choix du Président de la République !"