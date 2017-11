Hôpital du Taaone : la chapelle œcuménique Te Aroha livrée mi-décembre

PIRAE, 22 novembre 20174 - Le Président Edouard Fritch s’est rendu, mardi après-midi, au Centre hospitalier de Taaone, afin de visiter la Chapelle œcuménique Te Aroha, dont le chantier est en cours de finition. La visite a eu lieu en présence de la direction de l’hôpital et des techniciens en charge du suivi de cette construction.



L’inauguration de la chapelle, réalisée sur le site de l’hôpital de Taaone, est prévue pour le 16 décembre. A cet effet, le président a rassemblé les cinq confessions religieuses, protestante, catholique, sanito, adventiste et pentecôtiste, pour d’une part s’assurer que l’ouvrage sera bien livré dans les délais et aussi pour organiser la cérémonie d’inauguration de cette chapelle tant attendue depuis neuf ans.



Cette visite a également été l’occasion d’évoquer les derniers éléments d’embellissement et d’équipement de la Chapelle et de son jardin. L’ensemble des parties prenantes, à savoir les cinq confessions religieuses et les autorités du Pays, ont en outre approuvé l’idée de rendre hommage au diacre Rémy Anania, récemment décédé et qui s’était beaucoup investi pour l’existence de cette chapelle. La Chapelle Te Aroha servira aux malades et à leurs familles pour prier et se retrouver dans ce lieu de paix, de soutien moral et de réconfort.