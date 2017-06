Hong Kong pulvérise notre record du monde de ukulele

The Church of God in Hong Kong

Miracle of Music

Sing Through the Land Limited

"l'importance d'une famille en bonne santé, les communautés harmonieuses et les individus heureux."

PAPEETE, le 17 juin 2017 -C'est peut-être une forme de déni collectif, mais personne de la presse ou du monde de la culture polynésiens n'avait encore noté la perte de notre record du monde de ukulele. C'est finalement sur Facebook que le lièvre a été levé ce vendredi soir : notre record a été explosé par trois organisations chrétiennes de Hong Kong. La page officielle du Livre Guinness des records attribue désormais le record du "Plus grand ensemble de ukulele jouant à l'unisson" aux trois organisationset. Elles ont rassemblé 6125 personnes dans une salle de concert le 1er janvier 2017, dans le but de promouvoir