Homme tué par un gendarme à Paea : la reconstitution ce matin sur les lieux

PAEA, le 15 juin 2017 - Gendarmes et magistrats sont en ce moment à Paea pour procéder à la reconstitution les faits de l'homicide involontaire, qui avait eu lieu dans la nuit du 19 avril dernier. Un homme avait perdu la vie après qu'un gendarme lui ait tiré dessus avec son arme, croyant se servir de son taser.



Scène peu habituelle ce jeudi matin, sur la commune de Paea. Au PK 20, les habitants ont vu arriver en nombre des véhicules de gendarmes, de l'identification criminelle et des magistrats. Tous s'étaient donné rendez-vous afin de reconstituer la scène du drame qui a coûté la vie à un homme de 37 ans.



Au soir du 19 avril, une bagarre a éclaté entre deux hommes de Paea. Les gendarmes ont été appelés pour séparer les deux hommes. Au cours de l'intervention, le militaire a confondu son arme de service létale avec son pistolet à impulsion électrique, généralement utilisé en dernier recours pour maîtriser les forcenés. Le procureur de la République Hervé Leroy le confirmait le lendemain des faits : "Les gendarmes sont intervenus pour séparer deux personnes qui se battaient. Malheureusement, par inadvertance et vu les circonstances, le gendarme a pu penser sortir son pistolet à impulsion électrique et a sorti son arme. C'est purement accidentel".



L'homme est décédé rapidement.



Le 29 avril dernier, le procureur de la République a requis la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire du gendarme.



Ce matin, pour la reconstitution des faits, l'avocat de la famille, Maitre Rousseau-Wiart, le juge d'instruction Mayer et le procureur de la République Hervé Leroy sont sur place.



Plus d'informations à venir.