Heremoana Maamaatuaiahutapu reçu à la Commission de régulation de l’énergie

PARIS, 25 octobre 2017 - Le ministre en charge de l’Energie, Heremoana Maamaatuaiahutapu, s’est entretenu, mercredi lors d’une réunion de travail, avec le président de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), Jean François Carenco.



Heremoana Maamaatuaiahutapu a ainsi marqué son souhait de mieux connaître le secteur de l’électricité en Polynésie française pour pouvoir en orienter les perspectives de développement. En effet, la CRE connaît bien notre paysage énergétique pour avoir effectué sur le fenua des missions d’expertise en 2012 et en 2015.



Après une heure d’échange, Heremoana Maamaatuaiahutapu et le président de la Commission de régulation de l’énergie se sont entendus sur la conclusion d’une convention d’assistance technique au début de l’année 2018. Catherine Edwige, commissaire, ainsi que Brice Bohuon, directeur général des Services et le directeur adjoint, Julien Janes, ont également assisté à cette réunion de travail.



La CRE a pour missions de réguler les réseaux ainsi que les marchés d’électricité et de gaz en France métropolitaine. Elle concourt au bon fonctionnement de ces marchés au bénéfice des consommateurs finaux et s’assure d’une cohérence avec les objectifs de la politique énergétique.