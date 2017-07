Henri Burns : à la force des poings

Peut-être n’est-ce pas un hasard, si Henri Burns se distingue dans le domaine des arts martiaux car il n’en est pas à ses premières luttes. Avant ce bon début de carrière, il a dû affronter une enfance souvent chaotique : " Peu de gens le savent mais je suis passée par des moments compliqués ", se souvient-il. " La dernière fois, j’étais avec des gamins défavorisés qui s’entraînent dans la rue et l’un d’entre eux me dit : tu as de la chance d’avoir tes parents. Alors, je lui ai expliqué mon parcours. J’ai été élevé dans une quinzaine de familles d’accueil différentes. Comme beaucoup, il m’a été difficile de trouver des repères stables en changeant d’univers. Je suis parti de rien, je ne possédais rien mais j’ai toujours vécu les échecs que nous traversons tous avec une capacité de rebondir ".



A l’âge de six ans, le jeune homme est placé dans une famille d’accueil à Moorea, chez un couple de personnes âgées qu’il évoque aujourd’hui comme étant ses grands-parents de cœur. " Mon grand-père d’adoption, aujourd’hui décédé, m’a beaucoup appris. Il m’a transmis le sens des valeurs et m’a montré la voie pour me comporter avec les autres en société. Il est parti peu de temps avant mon baccalauréat ".



Comme il le dit lui-même, après l’obtention de son baccalauréat, sa vie " s’est envolée ". Titulaire du diplôme, il décroche une bourse pour suivre une formation aux métiers du Tourisme, en Nouvelle-Zélande. Il choisit alors ce secteur car ses grands-parents adoptifs tenaient une pension de famille à Moorea. En Nouvelle-Zélande, il s’ennuie du va’a et du surf et se rend à la salle pour tester les arts martiaux. Dès la deuxième semaine, le jeune homme bat l’un des poids lourds locaux et se fait approcher par des coachs. Viendront ensuite des débuts prometteurs et l’approche de ses sponsors actuels, Toa Faa'a, Air Tahiti Nui, Opt et Nike . Sur cette riche période, Henri Burns confie que cela lui a permis " de voyager et de rapprocher la culture Maori de la culture polynésienne ".