Heiva va’a, une immersion culturelle pour les étrangers !

Cette année ce sont près de 600 étrangers qui se déplacent pour la première édition des Championnats du Monde de Va’a Marathon. Une des clés de ce succès ? Un calendrier exceptionnel leur permettant de participer en une semaine, aux évènement mythiques du va’a polynésien : Te Aito et au Heiva va’a.



La course traditionnelle à ne pas rater !

A l’instar du Te Aito, la course du Heiva Va’a véhicule dans l’esprit des rameurs internationaux le « mythe polynésien ». Pour leur permettre de réaliser leur rêve d’immersion culturelle, le Comité Organisateur Local (COL) a organisé une pré-inscription des étrangers intéressés.



Les demandes des quatre coins du monde n’ont pas tardés d’affluer : Brésiliens, Japonais, Péruviens, Argentins, Allemands, Anglais, Néo- Zélandais ou encore Chiliens… Une liste transmise à la Fédération Tahitienne de Va’a, qui enregistra sans aucun doute un record de participation étrangère à cet évènement.



Ces athlètes, hommes et femmes, ont manifesté leurs intérêts pour les courses V1, V3, V6 et même V12. Certaines équipes, incomplètes au moment de leur pré-inscriptions se sont même rapporchés d’autres pays pour former des équipages multi-nationaux.

Tous sont déjà impatients de revêtir leur pareo et leur plus belle couronne. Une opportunité unique pour eux qui s’annonce déjà comme un souvenir impérissable dans leur vie de rameur. Mais c’est également l’occasion pour nos rameurs Tahitiens de partager leur culture.



Malheureusement pour les retardataires, les pré-inscriptions du COL sont closes depuis 31 mai.

On leur donne donc rendez-vous l’année prochaine pour une prochaine édition.