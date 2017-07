Heiva i Tahiti : le programme des trois premières soirées

18h20 – 19h20 : Heihere (Danse – Hura Ava Tau)

19h30 – 20h00 : Tamarii Rapa No Tahiti (Chant – Tārava Tuhaa Pae)

20h10 – 20h40 : Pupu Himene Tamarii Vairao (Chant – Tārava Tahiti)

20h50 – 21h50 : Hi’o-Atea (Danse – Hura Ava Tau)



Heihere : le thème de la tentacule

"La pieuvre Taumata fe’e fa’atupu hau de l’île de ‘Aimeho va déployer deux tentacules : Pō et Ao. Pour guider et révéler devant les personnes l’histoire de deux enfants aimés de notre île. Cette histoire révèlera le lien entre ces deux enfants et les racines de notre terre, notre ciel et notre océan."



Hi’o-Atea : "māmā Iti e"

"Le groupe de danse Hi'a Atea présente son spectacle intitulé Māmā Iti E! Ecoutez le fenua, écoutez la terre… ils nous disent: Que demeure le lien, le lien entre les générations, le lien de sang maintenant et à jamais!"