Heiva i Tahiti : le programme de la semaine

PAPEETE, le 10 juillet 2017 - Entre championnat du monde de grimper au cocotier, dernière semaine du heiva i tahiti et course de porteurs de fruits, le programme des sorties culturelles de la semaine.

La course de porteurs de fruits se déroulera dans les jardins du parc Paofai ce mercredi 11 juillet. Les athlètes peuvent s'inscrire le jour même à partir de 12h. Entre 12h et 14h les athlètes feront la pesée des charges dans les jardins de Paofai. Le premier départ quant à lui est prévu à 15h00, il sera suivi d'un spectacle traditionnel à 16h30.



Le Heiva Tuaro Maohi et premier championnat du monde de grimper de cocotier se tiendra quant à lui les vendredi et samedi 14 et 15 juillet. Les inscriptions et visites médicales se feront le jeudi 13 juillet entre 13h30 et 16h30 au Musée de Tahiti et des îles.

Vendredi de 10h à 15h les spectateurs pourront assister à des ateliers de jeux traditionnels, au lancé de javelots "Patia ai", au concours de coprah pour la catégorie Vahine. L'ouverture du "ahima'a" ainsi qu'un spectacle traditionnel feront la joie des visiteurs qui pourront également assister au concours de lever de pierre, de coprah individuel "tane" et aux sélectives du championnat du monde de grimper au cocotier.



Le samedi 14 juillet se dérouleront entre 10h et 15h également des ateliers de jeux traditionnels, les épreuves de lancer de javelots pour les catégories Te vahine et Ui api, le concours de lever de pierre, le lancer de javelot Patia fa, le concours de coprah en équipe catégorie Tane et enfin la finale du championnat du monde de grimper au cocotier.



La deuxième et dernière semaine de concours de chant et danse du Heiva i Tahiti 2017 se déroulera du jeudi 13 au samedi 15 juillet dans l’Aire de spectacle de To’ata.