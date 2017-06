Heiva i Tahiti 2017 : la culture polynésienne célébrée tout le mois de juillet

PAPEETE, le 6 juin 2017 - Sous l’égide du ministère de la Culture, l’édition 2017 du Heiva i Tahiti rassemblera près d’une trentaine de formations pour six soirées de concours intenses. Au lendemain de la traditionnelle marche sur le feu, 16 groupes de chant et 12 troupes de danse se réuniront ainsi place To'ata, du 6 au 22 juillet. En marge de l'événement, le public aura l'occasion de découvrir d'autres festivités : le spectacle de Temaeva au marae Arahurahu, le Heiva Rima'i, le Heiva Tu'aro Mā'ohi et le Heiva Va'a.





Le mois prochain, la population va vivre au rythme de son plus grand rassemblement annuel, le Heiva i Tahiti, créé en 1881. Les festivités culturelles qui s'y déroulent sont l'essence même de l'expression identitaire des Mā'ohi. L'édition 2017 réunira du 6 au 22 juillet, place To'ata, 16 groupes de chants représentant les particularités d'une région de la Polynésie : cinq en catégorie Tārava Tahiti (chant lié à l'île de Tahiti), cinq en Tārava Raromatai (archipel des Îles Sous-le-Vent) et six en Tārava Tuhaa Pae (archipel des Australes, avec une mobilisation record cette année). Les autres chants imposés sont le hīmene ru’au et le ‘ute paripari. Le ‘ute ‘arearea est quant à lui facultatif. Les groupes de chants sont composés au minimum de 60 personnes. Les costumes sont également règlementés, et la prestation ne doit pas durer plus de 25 minutes.



Pour le concours de danses, 12 troupes s'affronteront : huit en catégorie Hura Ava Tau ("amateurs") et quatre en Hura Tau ("professionnels", pour les groupes qui ont déjà gagné un 1er prix en amateur). Chaque formation doit présenter quatre à cinq types de danses traditionnelles parmi les Ote’a, Aparima, Pa’o’a, Hivinau et ‘Aparima vava, ainsi que trois types de costumes (traditionnel, végétal et en tissu). La prestation doit être comprise entre 45 et 60 minutes et tout manquement au règlement entraîne des pénalités. Rappelons que plusieurs concours coexistent en danse : meilleur groupe bien sûr, mais aussi meilleur orchestre imposé et traditionnel, meilleure danseuse, meilleur danseur, meilleur costume végétal, meilleur auteur…