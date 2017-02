Heiva i Tahiti 2017 : 11 groupes en Hura ava tau et six en Hura tau

Papeete, le 14 février 2017. La Maison de la culture a annoncé que l'édition 2017 du Heiva i Tahiti regroupera 11 groupes dans la catégorie Hura ava tau et six en Hura tau pour le concours de danse traditionnelle. En chants, cinq concurrents se sont inscrits en Tarava Tahiti, huit en Tarava Raromatai et sept en Tarava Tuhaa Pae.



Voici la liste des participants :

Hura ava tau : Vaihoataua, Toahiva, Pupu tamarii papara oire, Faretou, Hi’o-Atea, Heihere, Erai te toa no avera, Nuna’a e hau, Tamariki Teavaroa, Tamarii tupuai, ‘O Teva.



Hura tau : Tamariki Poerani, Tamarii Papara, Teva i Tai, Tahiti ia ruru-tu noa, Pupu tuha’a pae, Ahutoru nui.



Tarava Tahiti : Te noha no rotui, Pupu himene tamarii Vairao, Reo Papara, Te pare o Tahiti aea, Tamarii Papeari.



Tarava Raromatai : Vaihoataua, ‘O Faa’a, Tamarii Mahina, Natiara, Faretou, Te pape ore no Papofai, Nuna’a e hau, Tamarii Manotahi.



Tarava Tuha’a pae : Tamarii tuha’a pae no Mahina, Tamari Rapa no Tahiti, Pupu tamarii Papara oire, Papara to’u fenua, Tamarii pereaitu, Tamarii Tupuai, Erai te toa no Avera.



Quant aux écoles de danse, de percussions et de ukulele, elles seront 41 à venir présenter le fruit de leur travail.



Le 23 e Heiva des écoles de danse aura lieu du 24 au 27 mai et du 31 mai au 3 juin 2017. Le Heiva i Tahiti 2017 aura lieu du 6 au 22 juillet 2017 (sous réserve de la programmation).