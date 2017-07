Heiva i Huahine : Manu Oopa remporte le concours de pêche en haute mer

11 juillet :

village des artisans 08h00 concours de la plus belle couronne de Tête et de cou de fleurs sauvages

Place Marara 19h00 Troisième soirée de Concours de Chants (Maeva) et danses (Parea)

12 juillet :

08h00 Concours du plus beau ras de cou, et de la plus belle couronne de tête en fibre

Place Toa Mo'a 17h00 Compétition de marathon en développé couché "bench press"

Place Marara 19h00 Quatrième soirée de concours de chants (Maeva) et danses (Parea)

13 juillet :

08h00 Concours du plus beau "Ha'ape'e", "Paua", et "Rau'a'ai" en "ni'au"

Terrain (à côté Mairie de Fare" 09h00 jeux pour enfants

Place Marara 19h00 cinquième soirée de concours de chants et danses

Chants : Fare

Meilleurs couples : Parea – Fare – Fitii- Tefarerii – Maeva

Meilleurs orchestres: Parea – Fare- Fitii – Tefarerii – Maeva

Danses :Fare

14 juillet :

Place Toa Mo'a 09h00 Célébration de la Fête Nationale

Défilé des personnalités – levée des couleurs avec hymne

10h00 courses de porteurs de fruits "Timaura'a Ra'au"

Cocktail offert par Monsieur le maire et son conseil municipal

11h00 Tournoi de Football

15 juillet :

Place Marara 19h00 défilé des lauréats de la Robe et de la Chemise Locale

Danses Maeva – Parea- Fare – Tefarerii – Fitii

Remise des prix de concours de chants et danses du Heiva i Huahine 2017



16 juillet

Place Marara 19h00 Soirée des Lauréats de chants et danses du Heiva i Huahine 2017

30 juillet 17 Place Marara 00h00 clôture officielle du Heiva I Huahine 2017