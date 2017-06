Heiva i Dubai: l'Emir annule tout

PAPEETE, le 14 juin 2017- L'information avait fait couler beaucoup d'encre. Un Emir de Dubai avait proposé à l'élite de nos danseurs et musiciens polynésiens un contrat pour partir à Dubai du 7 juillet au 7 août, en pleine période de Heiva. Ils devaient assurer pendant toute cette période aux Emirats arabes unis une série de shows et tous les frais devaient être pris en charge. En outre les artistes devaient également être rémunérés, comme l'indiquait Tahiti Pacifique dans son édition du 2 juin . Trente danseurs, trente danseuses et vingt musiciens devaient donc s'envoler prochainement pour participer à cette belle opération. "Devait" car l'information vient de tomber. Nous venons d'apprendre que tout a été annulé. Le projet est tombé à l'eau.

C'est une immense déception pour ces quatre vingt artistes qui ont passé beaucoup de temps à s'organiser, ont déposé leurs congés, ont renoncé à leur participation au Heiva I Tahiti. Plus d'informations à venir sur notre site demain.