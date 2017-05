Heiva des écoles de ‘ori tahiti : 38 formations sur scène

PAPEETE, le 22 mai 2017 - Du 24 mai au 4 juin, place à la 23e édition du Heiva des écoles de danse et de musiques traditionnelles. Cette année, ce sont quelque 38 formations qui monteront sur la scène du Grand théâtre, preuve que l’engouement pour le ‘ori tahiti est toujours plus fort au fenua.





En 1994, quatre formations se présentaient au premier Heiva des écoles de ‘ori tahiti, créé à l’occasion des 2es Jeux de la Francophonie : celles du Conservatoire artistique, de Moeata Laughlin, Makau Foster et Myrtille Sarciaux. Aujourd’hui, 38 écoles sont en lice pour participer à ce rendez-vous culturel devenu incontournable pour les structures de danse traditionnelle, de ‘ukulele et de percussions traditionnelles de Polynésie. Parmi les inscrites, on retrouve cette année une école de Raiatea, une de Bora Bora, deux de Moorea, une de Rangiroa et, pour la première fois, une des Marquises.



Par exemple, Moeata Laughlin, toujours aussi passionnée par l’enseignement du ‘ori tahiti depuis 27 ans, présentera cette année ses jeunes garçons de Tamarii Poerava. D'ailleurs, elle profite de l'occasion pour "encourager les parents à inscrire leurs enfants dans les écoles de danse pour garçons". Fidèle à cette rencontre depuis le début, l’école de danse Tamariki Poerani, créée en 1988 et dirigée par Makau Foster-Delcuvellerie et sa fille Kohai Batani-Gournac, sera également sur scène. Sur le thème de la nature polynésienne, ce sont les "Marania Poerani" qui se présenteront en premier. "Ces milliers de jeunes danseurs incarnent la vitalité de la culture polynésienne et la relève de demain, et annoncent les festivités du mois de juillet", se réjouit la Maison de la culture, qui organise l’événement.