Heiva des écoles : le programme de la deuxième semaine

"Nous participons au Heiva des écoles depuis 2009. En 2016, c'est un thème plus personnel que j'ai travaillé avec les élèves, un thème rempli d'émotions. En effet, j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière, c'était une année difficile émotionnellement et je voulais exprimer mon amour à cette femme que j'admire tant et qui m'a beaucoup enseigné. Notre thème "L'amour à ma mère, l'amour à ma Terre" m'a permis de donner des pas, des gestes à ma douleur. Je voulais produire un spectacle en toute intimité, mais pas sur To'atā. Nous l'avons présenté gratuitement à Papara, là où est mon "pū fenua", mon placenta qui est mon attachement à ma famille, à ma grand-mère. À la fin du gala, le soir-même, l'envie de prendre le large m'est venue. Et j'ai alors dévoilé à mon cercle de proches le thème de cette année : "'A fano 'a fano ra", la navigation ancestrale. Il s'agit d'apprendre à lire les chemins d'étoiles, tailler une pirogue, tresser les voiles, connaître les directions des vents et des courants… Parmi les 128 élèves qui seront sur scène, ceux de 'ukulele et de percussions traditionnelles ouvriront le spectacle, puis les hīmene et les danses de 'ori tahiti suivront."