Hawaiian airlines envisage une seconde rotation hebdomadaire Tahiti-Hawaii

PAPEETE, le 02 mai 2017 - La compagnie aérienne Hawaiian airlines a indiqué envisager très sérieusement mettre en place une seconde rotation hebdomadaire avant la fin de l'année. La compagnie s'est aussi dite prête à envisager des dessertes internationales.



Samedi, le président Edouard Fritch a reçu Mark Dunkerley, président directeur général de la compagnie aérienne Hawaiian Airlines en compagnie de la ministre du Tourisme Nicole Bouteau. Lors de cet entretien, Pdg de la compagnie Hawaiienne, s’est déclaré prêt à envisager des dessertes internationales impliquant à la fois Tahiti et Hawaii.



Ainsi, à court terme, la compagnie hawaïenne envisagerait très sérieusement de mettre en place une seconde rotation hebdomadaire Tahiti-Hawaii d'ici la fin de l'année 2017. La compagnie hawaïenne étudierait, par ailleurs, les conditions techniques de cette desserte, et en particulier les exigences relatives à un aéroport de désengagement.



D'autres sujets de coopération ont également été évoqués, notamment un possible partage de codes entre Air Tahiti Nui et Hawaiian Airlines, la route de corail ou encore une nouvelle desserte reliant Tahiti, Hawaii et les Etats-Unis.



Mark Dunkerley est le parrain de la pirogue Hokulea. Il était de passage en Polynésie française pour faire notamment la traversée Tahiti-Raiatea à bord de la pirogue double. Il a également, au cours de ce séjour, visité l’île de Raiatea.