Hatiheu, les fruits de l’archéologie partagée

- Il y a, connu de tous, un excellent restaurant à Hatiheu, celui d’Yvonne Katupa, qui accueille tous les visiteurs autour d’une table typiquement marquisienne (poulpe, thon, chèvre, cochon sauvage). Avant ou après votre découverte des sites, une escale évidemment incontournable.



- A ne surtout pas oublier, un répulsif contre moustiques et nonos ; on ne va pas vous affirmer qu’il n’y en a pas, ce serait un gros mensonge (et ces petites bêtes ont gâché bien des journées à des visiteurs imprévoyants).



- La bonne idée, pour une excursion d’une journée à Hatiheu, est de consacrer la matinée aux vestiges en amont du village et de poursuivre le voyage par une escapade jusqu’à la plage de Anaho, l’un des meilleurs mouillages de l’île ; la baie est ourlée d’une plage de sable blanc et d’un platier corallien, le seul des Marquises (à pied depuis Hatiheu, vous en aurez pour une heure de marche en suivant la piste qui passe par le petit col de Teavaimaoaoa, à 217 m d’altitude).



- En termes d’hébergement, « Séjours dans les îles » offre deux possibilités à Nuku Hiva : la pension Mave Mai et l’hôtel Keikahanui Pearl Lodge, un magnifique ensemble que nous vous avons présenté il y a peu. Vingt bungalows dans un parc arboré de sept hectares, une piscine (bienvenue en fin de journée, après avoir joué à Indiana Jones !) et un restaurant de qualité s’offrent aux visiteurs désireux de bénéficier du confort d’un trois étoiles. Indubitablement, la bonne adresse. Les budgets plus serrés préfèreront la pension Mave Mai.



- Prix pour deux nuits

-Pension Mave Mai : séjour vol + 2 nuits à partir de 61 652 Fcfp., avec petit déjeuner. Nuit supplémentaire à partir de 5 500 Fcfp par personne (avec petit-déjeuner)

- Hotel Keikahanui Pearl Resort : séjour vol + 2 nuits à partir de 76 252 Fcfp avec petit-déjeuner. Nuit supplémentaire à partir de 13 900 Fcfp par personne, avec petit-déjeuner.



- Le conseil Tahiti Infos

On ne va pas à Nuku Hiva comme à Moorea. Compte tenu du prix du billet d’avion, n’hésitez pas à allonger votre séjour, 3 ou 4 nuits à Nuku Hiva n’étant pas de trop, il s’en faut, pour visiter tous les coins et recoins de cette magnifique destination. Et couplez bien sûr votre séjour avec Hiva Oa.