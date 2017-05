Handicap : accord de jumelage entre Rima Here et Handijob

PAPEETE, 2 mai 2017 - L'association Rima Here représentée par son président, Thierry Liu Sing, et l'association Handijob de Nouvelle-Calédonie, représentée par son président, Philippe Roux, ont signé, ce vendredi, une convention de jumelage s'inscrivant dans le cadre d'une mise en œuvre du développement social des personnes handicapées.



Ce jumelage a notamment été ratifié en présence de John Toromona, président de la commission permanente à l'Assemblée de la Polynésie Française et de Sylvia Berteil, récemment nommée déléguée interministérielle au Handicap.



Ce rapprochement a pour vocation de développer une meilleure inclusion sociale, tout en respectant les droits des personnes en situation de handicap, selon les principes de la convention des Nations unies établie en 2006.



En outre, l'accord signé vendredi permettra aux deux associations de promouvoir des échanges d'ordre culturel, social, professionnel, sportif et touristique dans un respect mutuel des cultures.



Cette signature de convention intervient aux termes des Journées polynésiennes et Assises du Handicap qui se sont déroulées du 24 au 27 avril, à la Présidence de la Polynésie française, sous le haut patronage du Pays. Un événement auquel a participé l'association Handijob.