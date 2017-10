Handicap : Les étudiants de STAPS s'engagent dans le sport adapté

PAPEETE, le 17 octobre 2017 - Mardi matin, les étudiants de la première la licence promotion de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l'université de Polynésie ont testé un projet de parcours adapté dans les jardins du parc Paofai. L'objectif de cette journée est de mettre en place plusieurs parcours de santé adaptés aux personnes porteuses de handicap mais aussi sensibiliser les jeunes à la question du handicap.



"On oublie trop souvent que les personnes handicapées sont aussi sujettes aux maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension…nous voulons donc proposés à ces personnes atteintes d'un handicap des parcours de santé adaptés afin qu'ils puissent faire du sport et de dépenser " explique Jean-Marie Garbarino, maître de conférences à la Faculté des Sciences du Sport à l'Université Nice Sophia Antipolis, venu de métropole pour aider sur le projet.



C'est pourquoi, l'association avec le concours du Pays, du parc Paofai et de l'université de Polynésie a décidé de mettre en place un parcours de santé adapté dans les jardins du parc Paofai. "Le but est de travailler avec les étudiants de STAPS et les sensibiliser sur les activités physiques adaptées et de travailler avec la venue de Jean-Marie Garbarino et proposer au Parc Paofai d'avoir une zone adaptée au sport adapté avec un balisage. Des pavés devraient être apposés tout le long du parcours afin de signaler le parcours santé pour que les gens puissent faire machinalement leur sport santé et avoir leur repère au sol. C'est de la marche qui est prévue."



Mardi matin, les étudiants de la licence de STAPS ont fait des tests sur le parcours, tous ensembles dans un premier temps, puis en binôme. L'objectif était de pratiquer le parcours en tant que patient puis en tant que thérapeute avec un chronomètre et un enregistrement du pouls avant et après l'effort.



" C'est la première fois qu'un parcours de santé adapté se fait sur le territoire et qu'il se fait dans cette dynamique-là. Le projet est porté par le gouvernement puisqu'il se fait avec l'aide du territoire ", explique Alain Barrere, directeur de la fédération polynésienne de sports adaptés.



Antony Pheu, directeur de la direction de la jeunesse et des sports indique, " nous soutenons la fédération du Handisport qui a lancé une opération de sport santé bien être en partenariat avec le Pays avec le projet du Maita'i Sport santé. Toute action du monde sportif et associatif est valorisée par la direction de la jeunesse et des sports. Le handisport fait partie de nos priorités, aujourd'hui ."



A la fin de la journée, les différents groupes de la première année de licence de STAPS ont étudié les résultats. Ils leur permettront de mieux d'affiner les exercices et le parcours de santé adapté qui sera mis en place dans le parc Paofai.