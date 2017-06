Halte à la prise de risques : John Terai gagne le scooter

PAPEETE, 26 juin 2017 - Ce jeune homme de 19 ans, originaire de Vairao, a été tiré au sort et son assiduité à ces stages de prévention routière récompensée.





Douze ans déjà que la gendarmerie, grâce au soutien financier de nombreux partenaires, organise à Tahiti et dans les îles les stages "Halte à la prise de risques sur les routes", dits HPR. Ces stages de sensibilisation aux dangers de la route et aux bons comportements à adopter touchent chaque année plus d'un millier de jeunes de 17 à 25 ans, non titulaires du permis de conduire.



A chaque session, différents modules et ateliers proposent à l'auditoire une approche concrète des conséquences des comportements à risques sur la route : voiture tonneau, témoignages de victimes, information sur les effets de la consommation d'alcool et de stupéfiants au volant, conséquences physiques, sociales et responsabilité civile lors d'un accident, etc.



Un examen est organisé à l'issue de chacune de ces journées et les meilleurs sont sélectionnés pour le tirage au sort de fin d'année avec, pour le plus chanceux d'entre-eux, un scooter 50 cm3 à gagner. C'est le jeune John Terai qui a remporté l'engin cette année. Agé de 19 ans, et originaire de Vairao à la Presqu'île, il a promis qu'il allait faire attention sur la routes devant le colonel de gendarmerie Pierre Caudrelier qui lui a remis les clés de son nouveau moyen de locomotion ce lundi devant les établissements Tracqui, partenaires. L'heureux gagnant a également remporté un casque intégral offert par Sopadep. Les stages Halte à la prise de risques sur les routes reprendront à la rentrée. Outre le scooter, de nombreux autres lots sont à gagner tel un voyage ou des formations au permis de conduire.