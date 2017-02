Hainan Airlines annonce les premières lignes sans escale reliant Los Angeles à Chengdu et Chongqing en Chine

LOS ANGELES, 21 février 2017 /PRNewswire/-- Hainan Airlines a annoncé aujourd'hui l'ouverture prochaine de ses nouveaux services sans escale de l'aéroport international de Los Angeles (LAX) à Chengdu, capitale de la province du Sichuan et à Chongqing, toutes deux desservies par deux vols hebdomadaires. Le Sichuan est renommé dans le monde entier pour sa fameuse cuisine épicée et pour être l'habitat naturel du panda que tout le monde affectionne. Chongqing est l'une des cinq municipalités nationales de la Chine. Avec une population de 30 millions, c'est un centre bien établi pour les activités de fabrication et de transport.



Ces nouvelles lignes viennent compléter les services existants de Hainan entre LAX et Changsha, lancés au début de 2016, et vont lui procurer en tout trois itinéraires entre Los Angeles et la Chine continentale. Au départ de LAX, les vols offrent des voyages de nuit avec arrivée le matin en Chine, ce qui permet une journée entière d'activités.



« Hainan Airlines est fière de présenter l'excellence et l'expérience de notre service couronné de récompenses dans deux nouvelles destinations de la Chine correspondant bien à la situation de Los Angeles en tant qu'ouverture importante vers l'Asie », a déclaré M. Wei HOU, vice-président de Hainan Airlines. « Le marché nord-américain continue de croître, et Hainan s'engage ici à long terme envers la région afin de rendre plus facilement accessible à nos clients en Chine et aux États-Unis l'accès à la qualité supérieure de Hainan. »



Des informations sur la classe économique et la classe affaires ainsi que d'autres détails sur ces itinéraires seront publiés sur le site web de Hainanwww.hainanairlines.com. Les réservations peuvent se faire sur le site web, par le centre d'appel de la compagnie au 1 888 688 8813, et par l'intermédiaire d'agents de voyage.



HORAIRES DES VOLS AU DÉPART DE LAX



16 mars : date de démarrage du service sur Chengdu



HU470 lundi / jeudi départ LAX à 00 h 45 arrivée CTU à 6 h 35 (+1 jour)



HU469 mercredi / dimanche départ CTU à 21 h 10 arrivée à LAX 20 h 00 (même jour)



22 mars : date de démarrage du service sur Chongqing



HU468 mercredi / dimanche départ LAX à 00 h 45 arrivée CKG à 6 h 30 (même jour)



HU467 mardi / samedi départ CKG à 21 h 25 arrivée à LAX 20 h 00 (même jour)



À propos de Hainan Airlines



Hainan Airlines a été fondée en 1993 et s'est développée pour devenir la plus grande compagnie aérienne indépendante en Chine, avec une flotte de plus de 200 aéronefs où ses longs courriers comptent le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A330. La compagnie est une filiale du HNA Group, l'un des plus importants conglomérats en Chine, dont les intérêts englobent la logistique, le tourisme, les hôtels, les services financiers, de même que le transport aérien.



© 2005-2017 PR Newswire Europe. All rights reserved.