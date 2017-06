Guyane: un adolescent tué par un tir d'arme à feu

Cayenne, France | AFP | mercredi 07/06/2017 - Un adolescent de 16 ans est décédé dans la nuit de mardi à mercredi "des suites de ses blessures" après avoir été touché à la tête par un tir d'arme à feu mardi soir à Cayenne, a-t-on appris mercredi auprès du procureur de la République.

Les faits se sont produits "mardi soir vers 19h40" dans une rue de Cayenne, a indiqué mercredi à l'AFP le procureur de la République Éric Vaillant

Touchée à la tête, "la victime a alors été transportée au Centre hospitalier de Cayenne avec un pronostic vital très engagé" avant de décéder quelques heures plus tard "des suites de ses blessures peu après minuit (mercredi peu après 5 heures à Paris)".

Juste après le tir, "deux individus ont été vus en train de prendre la fuite sur un scooter", a encore indiqué Éric Vaillant.

Le parquet a confié l'enquête à la police judiciaire. "Le mobile du crime est pour l'instant inconnu", a ajouté Éric Vaillant.

Il s'agit du neuvième homicide commis en Guyane depuis le début de l'année : sept à Cayenne, un à Kourou plus le meurtre d'un chercheur d'or en forêt, selon le parquet.

En 2016, la Guyane avait été le territoire français le plus touché par les homicides en valeur absolue avec un total de 42.