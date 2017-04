Guyane: l'accès au centre spatial de Kourou débloqué (centre spatial)

Cayenne, France | AFP | samedi 22/04/2017 - Après plus d’un mois de blocage, l’accès au centre spatial guyanais (CSG) a été débloqué samedi à la mi-journée, a annoncé à l’AFP le CSG.

"L’activité va reprendre lundi matin" et les trois lancements qui avaient été reportés jusqu'à nouvel ordre à cause du conflit social "vont être reprogrammés", a précisé le service communication du centre spatial.

"C’est la première chose que l’on va faire en fonction de la disponibilité de nos clients afin de rattraper le retards et respecter le manifeste de lancement de 12 dans l’année", a ajouté la même source.

Les tirs seront très probablement étalés sur mai et juin. Avant le prochain tir programmé "fin juin".

Les trois tirs qui avaient été déprogrammés étaient les suivants : une Ariane 5 initialement programmée le 21 mars, un Soyouz programmé début avril et une Ariane 5, fin avril.

A 16h00 samedi, le barrage installé par des membres du collectif "Pou Lagwiyann dékolé" (pour que la Guyane décolle) était quasiment totalement démonté. "Il reste encore une tente qui est au milieu du rond-point, l’accès est un peu contrarié, mais on passe", a indiqué la même source.

Les militants qui bloquaient l'entrée du CSG depuis le 20 mars réclamaient "un courrier de la ministre de la Santé" pour acter par écrit "le passage en secteur public du Centre médico-chirurgical de Kourou (CMCK)".

Selon France Guyane, "la direction de la Croix-Rouge", qui gérait jusqu'à présent le centre médical, a confirmé samedi "aux salariés que l'établissement de soin de Kourou passera dans le giron public rapidement".