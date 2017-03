Guirec et sa poule Monique prévoient de venir en Polynésie française

. « Mi-avril si tout va bien, cette fois-ci, en direction du Pôle Sud »,

« La première étape serait de partir de Vancouver pour rallier les îles Marquises et passer quatre mois à explorer la Polynésie française. »

« échangé contre une tronçonneuse »

Pendant un an, le jeune Breton Guirec est parti faire le tour du monde en voilier. Aux Canaries, il a embarqué avec lui un compagnon peu commun : une poule dénommée Monique. Le duo s’est laissé emprisonner par les glaces du Pôle Nord pendant quatre mois.Guirec a jeté l'ancre provisoirement à Vancouver. Le Breton pense déjà repartirannonce-t-il à 20 Minutes. Une nouvelle aventure que le Breton prévoit de faire courir sur un an et demi.Cette fois, il sera accompagné de Monique la poule bien sûr mais aussi du chien Bosco, croisé Husky-Sutter Irlandais,, rapporte le journal 20 minutes.