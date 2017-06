Guillaume Mariani, nouveau directeur de l'Isepp

PAPEETE, le 30 juin 2017. Guillaume Mariani, actuellement docteur en sociologie et responsable de la filière STEPS à l’Isepp (Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie), remplacera à partir du 1er août Sarah Lii, directrice de l'établissement.



Le Conseil de Tutelle du campus a nommé Guillaume Mariani directeur de l'Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie à partir du 1er août. Il est actuellement docteur en sociologie et responsable de la filière STEPS à l’Isepp.



Il succèdera ainsi à Sarah Lii qui poursuivra ses missions de directrice pédagogique à la direction de l'Enseignement catholique et ses travaux de thèse.