Guam veut voir le bon côté des menaces nord-coréennes

Hagatna, Etats-Unis | AFP | vendredi 10/08/2017 - Le territoire américain de Guam, île du Pacifique dépendante du tourisme, veut profiter de sa soudaine notoriété en tant que cible potentielle d'attaques nord-coréennes pour prouver que toute publicité est bonne à prendre et attirer les visiteurs.

Depuis que Pyongyang a menacé cette semaine de tirer quatre missiles à proximité de l'île paradisiaque, celle-ci suscite la curiosité dans le monde entier. Guam a le vent en poupe sur les moteurs de recherche et les utilisateurs de réseaux sociaux se demandent : "c'est quoi Guam?"

Cet avant-poste stratégique de l'armée américaine sur la route de l'Asie abrite deux bases militaires et environ 6.000 soldats, ce qui lui vaut l'ire de la Corée du Nord.

Mais les autorités touristiques de Guam sont promptes à balayer tout risque de danger pour cette île tranquille aux plages intimes.

"Les circonstances sont malheureuses mais c'est une bonne occasion pour nous d'instruire le monde sur Guam et notre culture, sur où nous sommes, sur ce que nous sommes", dit vendredi à l'AFP Josh Tyquiengco, directeur marketing du Bureau des visiteurs de Guam.

"Guam, c'est plus qu'une base militaire. C'est une destination sûre pour les familles. Nous voulons rassurer les visiteurs potentiels que nous sommes toujours un endroit sûr".

Le tourisme fournit à l'île un tiers de ses emplois.

Ses plages paradisiaques, complexes hôteliers et magasins hors taxe ont attiré plus de 1,5 million de visiteurs en 2016, la plupart japonais ou coréens.

Malgré les menaces nord-coréennes, les touristes continuent de déferler sur le territoire de 162.000 habitants.

"On a entendu dire qu'il y avait eu quelques annulations de la part de Sud-Coréens mais c'est trop marginal pour toucher l'industrie touristique", ajoute M. Tyquiengco.

A l'aéroport international, les avions -- pleins à craquer de visiteurs -- se posaient les uns après les autres.

- infrastructures solides -

Sun Doojin, arrivée de Séoul en compagnie de son mari et de sa fille de deux ans, répond avec un "non" déterminé comme on lui demande si elle a peur d'une attaque nord-coréenne.

Dans un éditorial, le Guam Daily Post juge que le coup de projecteur donné au territoire lui offre l'occasion d'expliquer à la planète les raisons pour lesquelles c'est une destination privilégiée.

"Les eaux sont cristallines, les plages ne sont pas bondées et les chemins de randonnée à travers la nature sont très accessibles".

"Les différentes cultures qui sont illustrées par la gastronomie de l'île font que Guam est un joyau caché, un lieu d'évasion pour des vacances tropicales".

L'île est également habituée aux séismes et au typhons si bien que ses infrastructures sont robustes et les autorités martèlent que le territoire est fin prêt pour toute éventualité, y compris un tir de missile.

Jenna Gaminde, porte-parole de la Sécurité intérieure, a expliqué au Guam Daily News qu'en cas d'attaque, les habitants seraient immédiatement prévenus par des sirènes localisées dans tout le territoire.

La Corée du Nord a affirmé qu'il faudrait moins de 18 minutes à un missile pour parcourir les 3.300 kilomètres qui séparent ses bases de tirs de Guam.

Située dans le Pacifique-ouest, Guam compte des installations stratégiques américaines -- bombardiers lourds à longue portée, chasseurs et sous-marins.

Guam abrite aussi un bouclier antimissiles sophistiqué, le système THAAD, capable de détruire les missiles de courte et moyenne portée ainsi que les engins de portée intermédiaire, dans leur phase finale de vol.

Pour l'heure, assurent les autorités, le niveau de menace n'a pas changé.

"Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter. Aucun missile ne va atterrir sur Guam", estime Carl Peterson, membre de la commission des forces armées de la chambre de commerce de Guam. "Nous disposons de mécanismes de défense (...) capables d'intercepter les missiles et les détruire avec l'énergie cinétique".