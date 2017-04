Guadeloupe : un jeune homme tué par balle, un autre blessé

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 23/04/2017 - Un homme de 26 ans est mort par arme à feu, dans la nuit de samedi à dimanche, et un autre a été blessé, à Morne-à-l’Eau (commune de la Grande-Terre) en Guadeloupe, a-t-on appris dimanche auprès du parquet.



"Au moins quatre tirs" auraient touché le jeune homme décédé, né en 1991, a indiqué à l’AFP Sandrine Delorme, substitut du procureur de la république de Pointe-à-Pitre, confirmant une information de médias locaux.

Les gendarmes ont été appelés vers 02h15. La victime, retrouvée non loin d’un site où se tenait une soirée, a notamment été touchée à la tête.

Au même endroit, les secours ont pris en charge un homme "né en 1990", blessé par "un ou deux impacts", selon la même source.

Une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Elle devra notamment déterminer si les deux hommes se connaissaient.

Le blessé, "qui a reçu au moins une balle dans la fesse" et devait se faire opérer, n’avait pas pu être entendu dimanche soir. Son pronostic vital n’était alors pas engagé.

Le jeune homme décédé résidait en métropole et rendait visite "à de la famille" en Guadeloupe.

Une autopsie doit avoir lieu ces prochains jours. Il s’agit du 15e homicide survenu en Guadeloupe depuis le début de l’année.